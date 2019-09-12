Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı
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TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı

1 saat önce

TFF 1. Lig'de 4. haftanın heyecanı yarın Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı, System.String[]

TFF 1. Lig'de 4. haftanın heyecanı yarın Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak.

Açılış karşılaşması saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

14 Eylül Cumartesi:

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

19.00 Boluspor- Altay (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu- Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Eylül Pazar:

16.30 İstanbulspor- Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)

19.00 Adanaspor- Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazartesi:

19.00 Hatayspor- Fatih Karagümrük (Osmanlı)

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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