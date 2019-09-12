Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor
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TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

22 dakika önce

Açılış karşılaşması saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak.

TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Açılış karşılaşması saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak.


Ligde 4. haftanın programı şöyle:


Yarın:


19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)


14 Eylül Cumartesi:


15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)


19.00 Boluspor- Altay (Bolu Atatürk)


19.00 Altınordu- Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


15 Eylül Pazar:


16.30 İstanbulspor- Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)


19.00 Adanaspor- Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)


16 Eylül Pazartesi:


19.00 Hatayspor- Fatih Karagümrük (Osmanlı)

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:50 
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