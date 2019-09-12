TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Açılış karşılaşması saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Ligde 4. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
14 Eylül Cumartesi:
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)
19.00 Boluspor- Altay (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu- Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Eylül Pazar:
16.30 İstanbulspor- Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)
19.00 Adanaspor- Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
16 Eylül Pazartesi:
19.00 Hatayspor- Fatih Karagümrük (Osmanlı)