TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı TRT'de yaşanacak

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu maçları heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor. 3 gün sürecek dördüncü hafta karşılaşmalarında 9 maç, 8 farklı şehirden canlı yayınla TRT Spor ve TRT Avaz ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

TFF 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında yarın saat 19.00'da İstanbulspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak. TFF 1. Lig 'de 4. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

19.00 İstanbulspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (TRT Spor)

3 Ekim Cumartesi

14.00 Ankara Keçiörengücü - Altayspor (TRT Avaz)

14.00 Tuzlaspor - Bursaspor (TRT Spor)

16.30 Giresunspor - Beypiliç Boluspor (TRT Spor)

19.00 Altınordu - Ankaraspor (TRT Spor)

4 Ekim Pazar

14.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

16.30 Balıkersirspor - Menemenspor (TRT Avaz)

16: 30 Yılport Samsunspor - Akhisarspor (TRT Spor)

19.00 Adana Demirspor - Adanaspor (TRT Spor) - İSTANBUL