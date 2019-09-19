TFF 1. Lig'de 5. hafta 2 maçla başlayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 5. haftanın programı şöyle:



Yarın:



19.00 İstanbulspor- Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



21 Eylül Cumartesi:



14.00 Ümraniyespor- Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)



16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)



19.00 Adana Demirspor- Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



22 Eylül Pazar:



14.00 Giresunspor- Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)



16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)



19.00 Akhisarspor- Hatayspor (Spor Toto Akhisar)



