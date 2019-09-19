Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 5. hafta 2 maçla başlayacak!
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TFF 1. Lig'de 5. hafta 2 maçla başlayacak!

44 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 5. haftanın programı şöyle: Yarın: 19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)21 Eylül Cumartesi: 14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)16.

TFF 1. Lig'de 5. hafta 2 maçla başlayacak!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 5. haftanın programı şöyle:


Yarın:


19.00 İstanbulspor- Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)


21 Eylül Cumartesi:


14.00 Ümraniyespor- Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)


16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)


19.00 Adana Demirspor- Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


22 Eylül Pazar:


14.00 Giresunspor- Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)


16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)


19.00 Akhisarspor- Hatayspor (Spor Toto Akhisar)


Türkiye Futbol Federasyonu, Kazım Karabekir, Balıkesirspor, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:05 
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