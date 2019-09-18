TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:



20 Eylül Cuma:



19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç



19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge



21 Eylül Cumartesi:



14.00 Ümraniyespor-Boluspor: Caner Ak



16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin



16.30 Osmanlıspor-Altınordu: Yasin Kol



19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp



22 Eylül Pazar:



14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka



16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan



19.00 Akhisarspor-Hatayspor: Erkan Özdamar



