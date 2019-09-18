Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu
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TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu

14 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: 20 Eylül Cuma: 19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge21 Eylül Cumartesi: 14.

TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:


20 Eylül Cuma:


19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç


19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge


21 Eylül Cumartesi:


14.00 Ümraniyespor-Boluspor: Caner Ak


16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin


16.30 Osmanlıspor-Altınordu: Yasin Kol


19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp


22 Eylül Pazar:


14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka


16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan


19.00 Akhisarspor-Hatayspor: Erkan Özdamar


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:35 
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