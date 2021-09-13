TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlıyor

TFF 1. Lig'de hafta içi yapılacak 5. hafta mücadelesi, yarın 2 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15 Eylül Çarşamba:

17.00 Denizlispor- Adanaspor (Denizli Atatürk)

17.00 Gençlerbirliği- Altınordu (Eryaman)

20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bitci Timsah Park)

20.00 Menemenspor- Manisa (Menemen İlçe)

16 Eylül Perşembe:

17.00 Ankara Keçiörengücü- Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

17.00 Kocaelispor- Balıkesirspor (Kocaeli)

20.00 İstanbulspor- MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)