TFF 1. Lig'de 6. haftanın haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:
28 Eylül Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Boluspor- İstanbulspor: Alper Çetin
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Adanaspor- Altay: Sarper Barış Saka
29 Eylül Pazar:
14.00 Hatayspor- Eskişehirspor: Onur Özütoprak
16.30 Balıkesirspor- Giresunspor: Emre Malok
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman
19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan
30 Eylül Pazartesi:
19.00 Altınordu- Adana Demirspor: Mert Güzenge