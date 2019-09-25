Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 6. haftanın haftanın hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'de 6. haftanın haftanın hakemleri açıklandı!

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak: 28 Eylül Cumartesi: 14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç16.30 Boluspor-İstanbulspor: Alper Çetin19.

TFF 1. Lig'de 6. haftanın haftanın hakemleri açıklandı!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:


28 Eylül Cumartesi:


14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç


16.30 Boluspor- İstanbulspor: Alper Çetin


19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan


19.00 Adanaspor- Altay: Sarper Barış Saka


29 Eylül Pazar:


14.00 Hatayspor- Eskişehirspor: Onur Özütoprak


16.30 Balıkesirspor- Giresunspor: Emre Malok


19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman


19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan


30 Eylül Pazartesi:


19.00 Altınordu- Adana Demirspor: Mert Güzenge


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:30 
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