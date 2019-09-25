TFF 1. Lig'de 6. haftanın haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:



28 Eylül Cumartesi:



14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç



16.30 Boluspor- İstanbulspor: Alper Çetin



19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan



19.00 Adanaspor- Altay: Sarper Barış Saka



29 Eylül Pazar:



14.00 Hatayspor- Eskişehirspor: Onur Özütoprak



16.30 Balıkesirspor- Giresunspor: Emre Malok



19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman



19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan



30 Eylül Pazartesi:



19.00 Altınordu- Adana Demirspor: Mert Güzenge



