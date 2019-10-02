TFF 1.Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



4 Ekim Cuma:



19.00 Altay- Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu



5 Ekim Cumartesi:



14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp



16.30 Eskişehirspor- Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç



16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak



19.00 Balıkesirspor- Boluspor: Direnç Tonusluoğlu



6 Ekim Pazar:



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Adanaspor: Burak Şeker



16.30 Osmanlıspor- Hatayspor: Alper Çetin



16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altınordu: Ramazan Keleş



19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak



