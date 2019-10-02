Son Dakika Haberleri: TFF 1.Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu
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TFF 1.Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu

37 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle: 4 Ekim Cuma: 19.00 Altay-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu5 Ekim Cumartesi: 14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp16.

TFF 1.Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:


4 Ekim Cuma:


19.00 Altay- Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu


5 Ekim Cumartesi:


14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp


16.30 Eskişehirspor- Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç


16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak


19.00 Balıkesirspor- Boluspor: Direnç Tonusluoğlu


6 Ekim Pazar:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Adanaspor: Burak Şeker


16.30 Osmanlıspor- Hatayspor: Alper Çetin


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altınordu: Ramazan Keleş


19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:36 
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