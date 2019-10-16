Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı! İzmir derbisine Erkan Özdamar...
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı! İzmir derbisine Erkan Özdamar...

TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı! İzmir derbisine Erkan Özdamar...

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle: 18 Ekim Cuma: 19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Emre Malok19 Ekim Cumartesi: 14.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan16.

TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı! İzmir derbisine Erkan Özdamar..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:


18 Ekim Cuma:


19.00 Akhisarspor- Eskişehirspor: Emre Malok


19 Ekim Cumartesi:


14.00 Hatayspor- Adana Demirspor: Volkan Bayarslan


16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol


19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan


20 Ekim Pazar:


14.00 Keçiörengücü- Balıkesirspor: Yiğit Arslan


16.30 Boluspor- Giresunspor: Cihan Aydın


19.00 Altınordu- Altay: Erkan Özdamar


19.00 Adanaspor- İstanbulspor: Turgut Doman


21 Ekim Pazartesi:


19.00 Fatih Karagümrük- Osmanlıspor: Ramazan Keleş


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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:22 
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