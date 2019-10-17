TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı Akhisar'da başlıyor!

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle:



Yarın:



19.00 Akhisarspor- Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)



19 Ekim Cumartesi:



14.00 Hatayspor- Adana Demirspor (Antakya Atatürk)



16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)



20 Ekim Pazar:



14.00 Keçiörengücü- Balıkesirspor (Aktepe)



16.30 Boluspor- Giresunspor (Bolu Atatürk)



19.00 Altınordu- Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 Adanaspor- İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)



21 Ekim Pazartesi:



19.00 Fatih Karagümrük- Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)



