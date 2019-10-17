Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı Akhisar'da başlıyor!
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı Akhisar'da başlıyor!

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı Akhisar'da başlıyor!

2 saat önce

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)19 Ekim Cumartesi: 14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)16.

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı Akhisar'da başlıyor!, System.String[]

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle:


Yarın:


19.00 Akhisarspor- Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)


19 Ekim Cumartesi:


14.00 Hatayspor- Adana Demirspor (Antakya Atatürk)


16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)


19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)


20 Ekim Pazar:


14.00 Keçiörengücü- Balıkesirspor (Aktepe)


16.30 Boluspor- Giresunspor (Bolu Atatürk)


19.00 Altınordu- Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)


19.00 Adanaspor- İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)


21 Ekim Pazartesi:


19.00 Fatih Karagümrük- Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)


Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:27 
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