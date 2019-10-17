Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

37 dakika önce

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak Akhisarspor-Eskişehirspor maçıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak Akhisarspor- Eskişehirspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor- Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü- Balıkesirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor- Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu- Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adanaspor- İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük- Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Akhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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