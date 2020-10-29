TFF 1. Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'in 8. haftası, yarın Balıkesirspor ile Adanaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.
Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.
Ligde Tuzlaspor- Altay karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.00 Bursaspor- Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Menemenspor- Ankaraspor (Menemen İlçe)
19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)
- Kaynak: AA
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