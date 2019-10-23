Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'e 9. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek: 25 Ekim Cuma: 19.00 Boluspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak26 Ekim Cumartesi: 14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu: Sarper Barış Saka16.

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'e 9. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:


25 Ekim Cuma:


19.00 Boluspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak


26 Ekim Cumartesi:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altınordu: Sarper Barış Saka


16.30 Balıkesirspor- Adanaspor: Ramazan Keleş


16.30 İstanbulspor- Bursaspor: Kadir Sağlam


19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge


27 Ekim Pazar:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu


16.30 Giresunspor- Eskişehirspor: Erkan Özdamar


19.00 Adana Demirspor- Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu


28 Ekim Pazartesi:


19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç


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Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:44 
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