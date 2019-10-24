Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

13 dakika önce

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek.

Ligde 9. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

26 Ekim Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Balıkesirspor- Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 İstanbulspor- Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)

27 Ekim Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Giresunspor- Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.00 Adana Demirspor- Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)

28 Ekim Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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