TFF 1. Lig'de 9 maçtır yenilmeyen Altınordu, ilk 2 sırayı takibini sürdürdü

Play-off barajındaki yerini de koruyan Altınordu mağlup olmadığı son 9 haftada topladığı 21 puanla en başarılı ekip konumunda bulunuyor. Takımların 9 maçlık performanslarına göre Altınordu'yu 18'er puanla Altay , GZT Giresunspor , Adana Demirspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor izliyor.

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