TFF 1. Lig'de 95 günlük hasret yarın sona eriyor! - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 95 günlük hasret yarın sona eriyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde son karşılaşma 16 Mart'ta oynandı.

TFF 1. Lig'de 95 günlük hasret yarın sona eriyor!, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde son karşılaşma 16 Mart'ta oynandı. Liglere 19 Mart'ta ara verildi. Ligde 95 günlük hasret, yarın yapılacak iki maçla sona erecek.


Ligin 29. haftasında yarın Giresunspor-Adanaspor, İstanbulspor-Hatayspor müsabakaları yapılacak.


Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak.


Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak.


- Süper Lig'e çıkma yarışı


TFF 1. Lig'de 9 takım sezon sonunda Süper Lig'e yükselecek 3 takımdan biri olmak için mücadele ediyor.


Ligde statü gereği 34. hafta sonunda ilk 2'de yer alan takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren takımlar ise play-off'larda Süper Lig bileti almak için yarışacak.


Ligde 28. hafta sonunda 53 puanlı lider Hatayspor'un büyük bir avantajı bulunuyor. Hatay temsilcisi, en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 6, üçüncü sıradaki Bursaspor'a ise 7 puan fark yakalamış durumda. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Hatayspor, kalan 6 maçının 5'ini 10. sıranın altındaki takımlarla yapacak. Bordo-beyazlılar, ciddi bir hata yapmazsa Süper Lig biletini alacak ilk takım olacak.


Kalan 6 haftada ikincilik yarışı ise 6 takım arasında geçecek. Ligde ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 47, üçüncü Bursaspor'un 46, dördüncü Adana Demirspor ile beşinci Akhisarspor'un ise 45'er puanı bulunuyor. Altıncı Fatih Karagümrük ve yedinci Altay ise 43'er puanla sıralanıyor.


Geride kalan 28 haftada 40 puan toplayan sekizinci Cesar Grup Ümraniyespor ile bir maçı eksik olan ve 38 puan toplayan dokuzuncu Giresunspor da play-off'a girebilmek için mücadele edecek.


- Ligde kalma mücadelesi


Ligde kalma mücadelesinde ise 3 takım göze çarpıyor.


Bu sezon genç bir kadroyla mücadele etmesine rağmen 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Eskişehirspor'un normal şartlar altında 26 puanının bulunması gerekiyordu. Ancak yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 15 puanı silinen Eskişehir temsilcisi, 11 puanla son sırada bulunuyor. Bir dönem adından başarılarıyla söz ettiren Eskişehirspor'un ligden düşmesi bu hafta alınacak sonuçlara göre kesinleşebilir.


Boluspor, 25 puanla 15, Osmanlıspor 24 puanla 16, Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada yer alıyor. Bu takımlar ligde kalma mücadelesine girerken, 31 puanla 14. sırada yer alan Altınordu nispeten daha rahat konumda olan takım olarak dikkati çekiyor.


- Haftanın programı


Ligde 29. haftanın müsabaka programı şöyle:


19 Haziran Cuma:


20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)


20.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


20 Haziran Cumartesi:


17.30 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)


20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)


20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)


21 Haziran Pazar:


17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)


20.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)


20.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


22 Haziran Pazartesi:


20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)


Koronavirüs önlemleri


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı talimat kapsamında TFF 1. Lig'de maçlar yoğun önlemler altında yapılacak.


Talimata göre statlarda protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak, hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunlu olacak.


Yedek kulübelerine ve saha kenarına yirmişer metre arayla el antiseptiği konulacak.


Protokol tribününde oturacak kişiler, 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturacak.


Takım ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak ve aynı zaman farkı ile stadı terk edecek.


Müsabakalarda taç çizgilerinde ikişer, kale arkalarında birer olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak. 20 ile 30 yaş arasında olacak top toplayıcılar, eldiven ve maske takacak.


Maçlarda en az 15 top kullanılacak. Maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edildikten sonra kapalı bir alanda muhafaza edilcek toplara, dördüncü hakem tarafından teslim alınıncaya kadar kimse temas etmeyecek.


Yedek kulübelerindeki kişilerin, aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak.


Müsabaka öncesi hakemler tarafından gerçekleştirilen teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılacak. Oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat edecek.


Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek.


Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç kişinin bulunabileceği müsabakanın dördüncü hakemi tarafından belirlenecek.


- İlave sağlık tedbirleri


TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir doktor atanacak.


Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, ev sahibi kulüpler tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı her iki kulübün takım doktorlarının ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'nün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığıyla ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmayacak.


Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığıyla kulak yolundan ateş ölçümü yapılacak, ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stada giremeyecek.


Kulüplerin futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Kovid-19 PCR testi ve antikor testi yaptırması zorunlu olacak.


Müsabakalarda görev alacak yayıncı kuruluş ile medya çalışanlarına, her maçtan 2 gün önce kurumları tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Kovid-19 PCR testi ve antikor testi yaptırılacak.


Kulüp doktorlarının, A takım listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış Kovid-19 PCR test sonuçları ile antikor testi sonuçlarını müsabaka organizasyon toplantısından önce saat 11.00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunlu olacak. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremeyecek ve maçta yer alamayacak. Takımların A listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.


Görevliler, stadyumlardaki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev yapacak. Hakemler ile diyalog kurmak isteyen teknik heyet ile futbolcular, maç süresince hakemlerle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat edecek.


Stadyuma girişlerde maske takılması zorunlu olacak, maskesi olmayan kişiler stada giriş yapamayacak. Müsabaka esnasında, saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişiler sürekli olarak maske takacak.


- Takımlar 5 değişiklik yapabilecek


TFF 1. Lig'in kalan 6 haftasında ve play-off'larda takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.


Takımlar, oyunu kesintiye uğratmaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 defada oyuncu değiştirebilecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:48 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 95 günlük hasret yarın sona eriyor! - Son Dakika Spor
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