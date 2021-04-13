TFF 1. Lig'de Adanaspor, yarın Akhisarspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'de son 5 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, yarın, 6 puan önündeki Adanaspor'a konuk olacak.
Yeni Adana Stadı'ndaki Adanaspor-Akhisarspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
Ligde son 5 hafta öncesinde Menemenspor'un 5, Adanaspor'un 6, Aydeniz Et Balıkesirspor'un 7 puan gerisinde düşme hattında bulunan Akhisarspor, yarınki karşılaşmayı kazanıp ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor.
Yeşil-siyahlı ekip, son 3 maçından puan çıkaramadı.
Evinde çıktığı son 5 maçta galibiyeti bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 puan alan Adanaspor, ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Kaynak: AA
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