TFF 1. Lig'de Akhisarspor ile Altay yarın Manisa'da karşılaşacak

TFF 1. Lig'de son 3 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın Manisa'da karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de son 3 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın Manisa'da karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ligde 26 puanla 16. sırada bulunan Akhisarspor, yarınki maçta puan kaybı yaşaması halinde Menemenspor'un olası galibiyetinde lige veda edecek. Son 5 maçta sadece 1 puan alabilen yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Ayuk Taku yarın forma giyemeyecek. Ligde Beypiliç Boluspor mağlubiyeti ve Ankaraspor beraberliği ile ilk 2 sıradan uzaklaşan Altay, son 3 haftaya 57 puan ve averajla 4. sırada girdi. Altay'ın doğrudan Süper Lig'e yükselebilmesi için son 3 hafta kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Son 3 müsabaka öncesinde Altay, lider GZT Giresunspor'un 6, Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'un ise dörder puan gerisinde yer alıyor. Ligin ilk yarısında Altay, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Son Dakika

Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiye zammı için masada üç alternatif var

Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a "Ermeni soykırımını tanımayı düşündüğünü" söylemiş

Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor

İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var

2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi

Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı

MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı