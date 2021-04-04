TFF 1. Lig'de Altay, Bursaspor deplasmanında puan arayacak

Ligde son 4 maçını kayıpsız geçen Altay, deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazandı. Haftaya lider GZT Giresunspor 'un 6 puan gerisinde giren Altay, Karadeniz temsilcisinin puan kaybettiği haftada Bursaspor'u yenerek liderle puan farkını 4'e düşürmek için sahaya çıkacak.

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