TFF 1. Lig'de Altay, yarın Boluspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'de son 5 maçını kayıpsız geçen Altay, 29. hafta mücadelesinde yarın Beypiliç Boluspor'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig'de son 5 maçını kayıpsız geçen Altay, 29. hafta mücadelesinde yarın Beypiliç Boluspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabaka, saat 13.30'da başlayacak. Ligde galibiyetle kapattığı son 5 müsabakada 16 gol atıp, kalesinde sadece 2 gol gören Altay, son 6 haftaya 53 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekipte cezalı Erhan Çelenk yarın forma giyemeyecek. Deplasmanda son 3 maçını kazanmayı başaran Beypiliç Boluspor ise Altay maçı öncesi düşme hattının 7 puan önünde 32 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor. Bolu temsilcisinde cezalılar Aykut Demir ile Mustafa Çeçenoğlu yarın takımlarını eksik bırakacak. Ligin ilk devresinde Beypiliç Boluspor, Altay'ı 1-0 yenmişti.

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