TFF 1. Lig'de Altaylı Marco Paixao, gol krallığını bırakmadı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de Altaylı Marco Paixao, gol krallığını bırakmadı

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda 71 gole ulaşan Adana Demirspor, en skorer takım, rakip ağları 22 kez havalandıran Altay'dan Marco Paixao en golcü futbolcu oldu.

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda 71 gole ulaşan Adana Demirspor, en skorer takım, rakip ağları 22 kez havalandıran Altay'dan Marco Paixao en golcü futbolcu oldu.

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Ligdeki 306 müsabakada Ekol Göz Menemenspor'un 3-0 hükmen galip ilan edildiği Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşması dahil, 772 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,5 oldu, hafta başına düşen gol sayısı ise 22,7 olarak gerçekleşti.

Adana Demirspor, attığı 71 golle en skorer takım unvanını aldı. Bu ekibi 53 golle Fatih Karagümrük ve 49 golle de Bursaspor izledi. Adanaspor ve Boluspor ise 30'ar golle en az skor üreten ekip olarak dikkati çekti.

En fazla gol yiyen ekip ise rakiplerinin 60 kez skor üretmesini engelleyemeyen Eskişehirspor oldu. Bu ekibi 56 golle Osmanlıspor, 55 golle de Adanaspor izledi.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 gol yiyerek en iyi savunma performansına imza attı.

Gol krallığı yarışında zirve yine Marco Paixao'nun

Altay'dan Marco Paixao, 22 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.

Paixao'yu 12 golle Giresunspor'dan Raul Rusescu takip etti. Paixao, geçen sezon da 29 golle ligin en golcü ismi olmuştu.

Gollerin dağılımı

Ligdeki 772 golün 431'ini ev sahibi ekipler, 341'ini deplasman takımları attı.

Gollerin 2'si hükmen olmak üzere 564'ü ayakla, 120'si kafayla, 69'u penaltıdan atılırken, futbolcular 17 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 310, ikinci yarılarda ise 462 gol kaydedildi.

Toplam 88 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 69'u gole çevrildi. Akhisarspor ve İstanbulspor 3, Adanaspor, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor 2, Altınordu, Giresunspor ve Keçiörengücü ise 1'er penaltı atışından faydalanamadı.

Altaylı Marco Paixao Adanaspor karşısında, Altınordu'dan Kemal Rüzgar Fatih Karagümrük maçında ve Bolusporlu Gökhan Sazdağı Eskişehirspor karşısında hat-trick yaptı.

Kaleyi şaşıranlar

Ligde 10 takımdan 16 oyuncu, kendi kalesine 17 gol atma şanssızlığı yaşadı.

Adanaspor'dan Ahmet Dereli, Altay'dan Abdülkerim Bardakcı, Boluspor'dan Burak Bekaroğlu ile Hayrullah Bilazer, Cesar Grup Ümraniyespor'dan Alaaddin Okumuş, Gökhan Süzen ile Timur Temeltaş, Eskişehirspor'dan Mevlüt Çelik ile Erdal Akdarı, Giresunspor'dan Numan Çürüksu, Hatayspor'dan Mesut Çaytemel, Keçiörengücü'nden Erdi Dikmen (2) ile Soner Gönül, Osmanlıspor'dan Oğuz Yıldırım ile Santiago Castanero ve İstanbulspor'dan Wellington, kendi kalesine gol kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de Altaylı Marco Paixao, gol krallığını bırakmadı - Son Dakika Spor
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