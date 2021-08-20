TFF 1. Lig'de ilk haftayı birer puanla tamamlayan Altınordu ile Tuzlaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Altınordu-Tuzlaspor karşılaşmasında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Altınordu, ligin ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 90+3. dakikada Hüsamettin Yener'in golüyle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmıştı. Tuzlaspor da konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.
Geçen sezon İstanbul'da rakibine 4-1 mağlup olan Altınordu, İzmir'de Tuzlaspor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig'de Altınordu'nun konuğu Tuzlaspor - Son Dakika Spor