TFF 1. Lig'de Altınordu'yu ağırlayacak Akhisarspor, 31. haftada lige veda edebilir

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 2 maçını kaybeden Altınordu ise son 4 haftaya 52 puanla 6. sırada girdi. Play-off barajında yer alan İzmir temsilcisi, 7. durumdaki Ankara Keçiörengücü'nün 3 puan önünde yer alıyor.

Son 4 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, yarınki maçı kaybetmesi ve düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor 'un olası galibiyetlerinde, bitime 3 hafta kala lige veda edebilir.

TFF 1. Lig'de yarın Altınordu 'yu konuk edecek Akhisarspor'un 31. haftada alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

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