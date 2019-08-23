Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de başkent derbisi
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TFF 1. Lig'de başkent derbisi

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 2. haftası yarın Keçiörengücü ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne olacak.

TFF 1. Lig'de başkent derbisi, System.String[]

TFF 1. Lig'in 2. haftası yarın Keçiörengücü ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne olacak.

Aktepe Stadı'nda oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetecek.

Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de ilk hafta deplasmanda Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor ise ilk hafta sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:10 Kaynak: AA
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