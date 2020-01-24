TFF 1. Lig'de başkent derbisinde Osmanlıspor ile Keçiörengücü karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de başkent derbisinde Osmanlıspor ile Keçiörengücü karşılaşacak - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de başkent derbisinde Osmanlıspor ile Keçiörengücü karşılaşacak

6 saat önce

Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak başkent derbisini hakem Mert Güzenge yönetecek.

TFF 1. Lig'de başkent derbisinde Osmanlıspor ile Keçiörengücü karşılaşacak, System.String[]

Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak başkent derbisini hakem Mert Güzenge yönetecek.


Sezonun ikinci yarısına Boluspor galibiyetiyle başlayan Osmanlıspor, 16 puanla 15. sırada yer alıyor.


İkinci devrenin ilk haftasında evinde son sıradaki Eskişehirspor'a yenilen Keçiörengücü ise 28 puanla 5. sırada bulunuyor.


Ligin ilk yarısında iki takım arasında Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 1-0 kazanmıştı.

Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:24 
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