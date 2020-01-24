Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig'de başkent derbisinde Osmanlıspor ile Keçiörengücü karşılaşacak - Son Dakika Spor
TFF 1. Lig'de başkent derbisinde Osmanlıspor ile Keçiörengücü karşılaşacak
6 saat önce
Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak başkent derbisini hakem Mert Güzenge yönetecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak başkent derbisini hakem Mert Güzenge yönetecek.
Sezonun ikinci yarısına Boluspor galibiyetiyle başlayan Osmanlıspor, 16 puanla 15. sırada yer alıyor.
İkinci devrenin ilk haftasında evinde son sıradaki Eskişehirspor'a yenilen Keçiörengücü ise 28 puanla 5. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 1-0 kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:24
Son Dakika Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi Hafter'den geri adım! Uçakları düşürmekle tehdit ettiği Mitiga Havalimanı yeniden açılıyor Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim'e olay sözler: Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda gündemimizde yok