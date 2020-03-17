TFF 1. Lig'de beraberlik haftası! - Son Dakika
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TFF 1. Lig'de beraberlik haftası!

6 saat önce

Takımların 21 Şubat'tan itibaren 25 günlük süreçte altışar maç yaptığı TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi dünkü karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 1. Lig'de beraberlik haftası!, System.String[]

Takımların 21 Şubat'tan itibaren 25 günlük süreçte altışar maç yaptığı TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi dünkü karşılaşmalarla tamamlandı.


Ligde 21. haftada hava şartları nedeniyle tamamlanamayan Giresunspor- İstanbulspor maçı 25 Mart Çarşamba günü oynanacak.


Beraberlikler haftası


Ligde 28. haftada 7 müsabaka berabere biterken, haftanın galip gelen takımları evinde Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 yenen Hatayspor ile deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1'lik skorla geçen Adana Demirspor oldu.


2019-2020 sezonunda en fazla beraberlik sayısınını görüldüğü haftanın yaşandığı ligde üçüncü, onuncu ve yirmi altıncı haftalarda beşer beraberlik yaşanmıştı.


Hatayspor avantajlı


İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, bunları takip eden 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Hatayspor son 6 haftaya 53 puanla lider durumda girdi.


İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6, üçüncü durumdaki Bursaspor'un ise 7 puan önünde bulan Hatayspor, son müsabakalarda puan farkını koruması halinde doğrudan Süper Lig vizesi alacak.


Hatayspor'un avantajlı olduğu zirve mücadelesinde 2. sıra ve play-off'a kalma mücadelesinde 6 takım ön plana çıkıyor. 47 puanlı ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 46 puana ulaşan üçüncü Bursaspor, 45'er puana sahip dördüncü Adana Demirspor ile beşinci Akhisarspor, 43'er puanlı altıncı Fatih Karagümrük ve yedinci Altay ilk 6 için daha iddialı durumda bulunuyor. Bu takımları takip eden 40 puanlı Cesar Grup Ümraniyespor ile 1 maçı eksik 38 puanlı Giresunspor da son haftalarda rakiplerinin puan kayıplarını bekleyip, ilk 6'da yer almak isteyecek.


Düşme hattında 4 riskli takım var


Bu sezon 9 puan silme cezası verilen Eskişehirspor'un 17 puanla son sırada yer aldığı ligde, 20 puanlı Adanaspor ve 24 puanı bulunan Osmanlıspor son 6 haftaya düşme hattında girdi.


Düşme hattının hemen üzerindeki 25 puanlı Boluspor da alt sıralardan uzaklaşmak için mücadelesini sürdürüyor. 28. haftayı 31 puanla 14. sırada tamamlayan Altınordu da bu 4 ekibe en yakın ekip konumunda bulunuyor.


Fatih Karagümrük 10 maçtır kaybetmiyor


TFF 1. Lig'de ikinci yarıda Adana Demirspor'dan sonra en başarılı ekip konumundaki Fatih Karagümrük, son 10 maçta 5 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Altay 6, Akhisarspor ile Bursaspor ise son 5 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.


Düşme hattındaki Adanaspor'un 8, Eskişehirspor'un 7 karşılaşmadır kazanamadığı ligde ilk yarıdaki performanslarıyla dikkati çeken ligin yeni ekipleri Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü ise son 6 maçta galibiyet alamadı. İki takım ikinci yarıda topladıkları yedişer puanla bu süreçte en başarısız ekipler oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:19 
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