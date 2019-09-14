TFF 1. Lig'de Ege Derbisi! Menemespor ile Akhisarspor...

Menemen İlçe Stadı'ndaki passolig gişeleri montajı tamamlanmadığı için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Ramazan Keleş'in yöneteceği maçın bilet fiyatları iki takım taraftarı için de 20 TL olarak açıklandı.



Ev sahibi Menemen'de eksik futbolcu bulunmazken Akhisar'da iyileşme sürecindeki Bjarnason görev alamayacak.



Ligde iki takım da sezonun ilk 3 maçını 4'er puanla geçti. Menemenspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu ve Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hak edenin kazanacağı centilmence bir 90 dakika diledi.



Muhtemel 11'ler şu şekilde...



MENEMENSPOR: Selmani - Semih, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed, Murat Elkatmış, Hüseyin, Sangare



AKHİSARSPOR: Gökhan - Tolga, Alperen, Cocalic, Kadir, Aykut, Taha, Burhan, Erhan, Muhammet Reis, Hadzic



