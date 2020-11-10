TFF 1. Lig'de ertelenen 2 maçın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen iki maçın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir'de yaşanan deprem gerekçesiyle ertelenen Menemenspor- Ankaraspor müsabakasının 1 Aralık Salı günü, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edilen Altay- Giresunspor karşılaşmasının ise 2 Aralık Çarşamba günü oynanacağı belirtildi.
Açıklamada, maçların saat 13.30'da başlayacağı aktarıldı.
- Kaynak: AA
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