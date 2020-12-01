TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. haftadan ertelenen Tuzlaspor- Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da, 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor müsabakası 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 9. haftadan ertelenen İstanbulspor- Adana Demirspor karşılaşması 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 11. haftadan ertelenen Adanaspor- Beypiliç Boluspor maçı da 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu - Son Dakika Spor