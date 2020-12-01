TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. haftadan ertelenen Tuzlaspor- Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da, 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor müsabakası 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 9. haftadan ertelenen İstanbulspor- Adana Demirspor karşılaşması 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 11. haftadan ertelenen Adanaspor- Beypiliç Boluspor maçı da 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.

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