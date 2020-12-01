TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu

11. hafta oynanması gerekirken Adanaspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Adanaspor - Beypiliç Boluspor müsabakası ise 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak." - İSTANBUL

"8. hafta oynanması gerekirken Altay kulübünde yaşanan pozitif vakalar ve oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Tuzlaspor - Altay müsabakası 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da,

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var