TFF 1. Lig'de Giresunspor-İstanbulspor maçı kar nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de Giresunspor-İstanbulspor maçı kar nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de Giresunspor-İstanbulspor maçı kar nedeniyle ertelendi

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 21. haftasında dün, kar yağışı sebebiyle 34. dakikada tatil edilerek bugün kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması, ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 1. Lig'de Giresunspor-İstanbulspor maçı kar nedeniyle ertelendi, System.String[]

TFF 1. Lig'in 21. haftasında dün, kar yağışı sebebiyle 34. dakikada tatil edilerek bugün kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Giresunspor- İstanbulspor karşılaşması, ileri bir tarihe ertelendi.

Giresun Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlaması planlanan Giresunspor-İstanbulspor maçına kısa süre kala hakem Direnç Tonusluoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, sahada incelemelerde bulundu.

Sahanın karla kaplı olması ve yağışın devam etmesi üzerine Tonusluoğlu, iki takım ve federasyon yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonrası karşılaşmayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür kentte kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Dün 34'üncü dakikada yarıda kalan maçın bugün de yağışın devam etmesi sebebiyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini belirten Eren, "Sabah saatlerinde saha zemininde kar temizleme çalışması başlattık. Ancak yağış yeniden başladı. Zemin tekrar karla kaplandı. İnşallah bu durum takımımız için hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Karşılaşmanın oynanacağı tarihe TFF karar verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Real Madrid, Osasuna deplasmanından 3 puanla döndü

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:37:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'de Giresunspor-İstanbulspor maçı kar nedeniyle ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]