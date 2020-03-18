TFF 1. Lig'de goller son düzlükte geliyor - Son Dakika
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TFF 1. Lig'de goller son düzlükte geliyor

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 28 hafta geride kaldı.

TFF 1. Lig'de goller son düzlükte geliyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de 28 hafta geride kaldı. Hataysporun liderliğinde geçilen haftalarda ise toplamda 18 ekip, 614 kez gol sevinci yaşadı.


Bu gollerin dörtte biri ise son çeyrek dilimde geldi. Bugüne kadar oynanan mücadelelerin son 15 dakikası ve uzatmalarına bakıldığında, 159 golün kaydedildiği görülüyor. Ayrıca gollerin önemli bir kısmı da ikinci yarılarda gelirken; ekipler ilk yarılarda 249, ikinci yarılarda ise 364 gol buldu.


Bu rakam ise toplam gollerin yaklaşık yüzde 60lık kısmını kapsarken, son anlarda atılan goller birçok mücadelenin de sonucuna tesir etti.


Bursaspor da, ligin genelinde olduğu gibi golü en fazla son çeyrek dilimde buluyor. Ligde geride kalan haftalarda toplamda 43 gol kaydeden ve ligin en golcü ekiplerinden biri olan Bursa temsilcisinin, golleri yüzde 28lik bölümünü son çeyrek ve uzatma dilimlerinde geldi.


Gollerin yüzde 53lük kısmı da ikinci yarılarda görülürken Bursa ekibi; 0-15 dakikaları arası 8 gol, 16-30 dakikalar arası 3 gol, 31-45 dakikalar arası ve uzatmalarda 9 gol, 46-60 dakikalar arası 9 gol, 61-75 dakikalar arası 2 gol, 76-90 dakikalar arası ve uzatmalar da ise 12 gol buldu.


TFF 1inci Ligde gol krallığı yarışında Altaydan Marco Filipe Lopes Paixao, 17 golle zirvede bulunurken; Bursasporun en golcü ismi ise Yevgen Seleznov oldu. Ukraynalı oyuncu, ligde geride kalan haftalarda 8 kez rakip ağları havalandırdı.


Seleznov'u ise 7 golle Kubilay Kanatsızkuş takip etti. Toplamda 16 farklı oyuncunun gol sevinci yaşadığı Bursa temsilcisinde, Abdullahi Shehu, Recep Aydın, Özer Hurmacı ve Abdou Razack Traore'nin 3er golü bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34 

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