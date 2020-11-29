TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 11. hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 1 karşılaşma dışında tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Keçiörengücü- Adana Demirspor'u Royal Hastanesi Bandırmaspor da Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Altınordu, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 yenerek puanını 23'e yükseltti ve haftayı 21 puanlı Keçörengücü'nün önünde ilk sırada yer almayı başardı.

Günün diğer maçında Yılport Samsunspor konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkardı ve sıralamada üçüncü basamakta yer aldı.

Adanaspor- Beypiliç Boluspor maçı ise ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P 1.ALTINORDU 11 7 2 2 17 11 6 23 2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 11 6 3 2 18 9 9 21 3.YILPORT SAMSUNSPOR 11 5 5 1 15 9 6 20 4.ADANA DEMİRSPOR 10 5 3 2 19 9 10 18 5.İSTANBULSPOR A.Ş. 10 5 3 2 17 9 8 18 6.TUZLASPOR A.Ş. 10 5 3 2 17 16 1 18 7.ALTAY 9 5 1 3 16 9 7 16 8.GİRESUNSPOR 10 4 4 2 13 12 1 16 9.BURSASPOR 11 4 2 5 19 19 0 14 10.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 11 4 2 5 12 15 -3 14 11.AKHİSARSPOR 11 3 4 4 9 14 -5 13 12.ADANASPOR A.Ş. 9 3 3 3 13 10 3 12 13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 11 3 2 6 13 14 -1 11 14.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 11 2 4 5 11 19 -8 10 15.MENEMEN SPOR 9 2 3 4 9 13 -4 9 16.ANKARASPOR 10 2 2 6 6 15 -9 8 17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 10 1 4 5 10 14 -4 7 18.ESKİŞEHİRSPOR 11 0 4 7 5 22 -17 1 Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi. Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı

Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi

Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferinde Beşiktaş'ta birçok ilk yaşandı

2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar

Mansur Yavaş'tan iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa: Çare olacağız

Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi

Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar

6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki oğlunun öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi