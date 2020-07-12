TFF 1.Lig'de günün tüm maçları burada (Saat kaçta hangi kanalda) - Son Dakika

TFF 1.Lig'de günün tüm maçları burada (Saat kaçta hangi kanalda)

TFF 1. Lig'de kader haftası... 32. hafta maçlarının hepsinin aynı saatte başlayacağı günde ligin şampiyonu belirlenebilir.

TFF 1. Lig'de kader haftası... 32. hafta maçlarının hepsinin aynı saatte başlayacağı günde ligin şampiyonu belirlenebilir. Hatayspor, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

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Şampiyonluk kadar Süper Lig'e doğrudan çıkacak takımı belirleyecek 2. sıra çekişmesi de çok heyecanlı geçiyor. 2. sırada 56 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor bulunurken onu 55 puanlı Adana Demirspor ve Bursaspor takip ediyor. 5. Akhisarspor'un 54, 6. Karagümrük'ün ise 53 puanı bulunuyor. 7. sıradaki Altay ise 51 puana sahip ve son 2 haftada play-off potasına katılmak için mücadele ediyor.


2. sıradaki Erzurumspor, Altay'ı yenip Süper Lig'e çıkmayı garantilemek için takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor'un yenilmesini, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük'ün de puan kaybetmesini bekleyecek.


1. Lig'de günün programı şöyle;


17.30 İstanbulspor- Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)


17.30 Altınordu- Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)


17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)


17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)


17.30 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:02 

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