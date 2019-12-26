TFF 1. Lig'de haftanın açılışı Adana'da

Ligde haftanın açılış müsabakasında Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
28 Aralık Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Bursaspor - Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu - Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Aralık Pazar:
14.00 Boluspor- Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor- Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay- Giresunspor (Menemen İlçe)
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