TFF 1. Lig'de haftanın açılışı Adana'da - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de haftanın açılışı Adana'da - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de haftanın açılışı Adana'da

6 saat önce

Ligde haftanın açılış müsabakasında Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

TFF 1. Lig'de haftanın açılışı Adana'da, System.String[]

Ligde haftanın açılış müsabakasında Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


28 Aralık Cumartesi:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.30 Bursaspor - Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)


19.00 Altınordu - Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


29 Aralık Pazar:


14.00 Boluspor- Eskişehirspor (Bolu Atatürk)


14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)


16.30 İstanbulspor- Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


19.00 Altay- Giresunspor (Menemen İlçe)


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


Content Video - MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Fatih Karagümrük, Adanaspor, Aralık, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Torununu kanserden kaybeden avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu 12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi

Son Dakika Haberleri
18:24 PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı - Son Dakika Spor
18:17 Christian Eriksen'in Everton'a Frikik Golü - Son Dakika Spor
18:17 Harry Kane'in Everton'a Attığı En Güzel Goller - Son Dakika Spor
18:16 Mecnun Otyakmaz: Firavun varsa, Musa da var - Son Dakika Spor
18:11 PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim... - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
15:41 Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:31:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'de haftanın açılışı Adana'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]