TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle: Yarın: 17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa1 Temmuz Çarşamba: 17.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

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Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
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Yarın:


17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan


19.00 Adanaspor- Altınordu: Ramazan Keleş


20.00 Giresunspor- Bursaspor: Suat Arslanboğa


1 Temmuz Çarşamba:


17.30 Boluspor- Hatayspor: Bülent Birincioğlu


20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adana Demirspor: Ali Palabıyık


20.00 Altay- Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu


2 Temmuz Perşembe:


17.30 Cesar Grup Ümraniyespor- Eskişehirspor: Sarper Barış Saka


20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak


20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Fatih Karagümrük: Burak Şeker


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:15 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı - Son Dakika Spor

Son Dakika

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