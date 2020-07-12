TFF 1.Lig'de Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan...

TFF 1.Lig'de Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

TFF 1.Lig'de Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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