TFF 1.Lig'de Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan...
TFF 1.Lig'de Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.
TFF 1.Lig'de Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:36 Kaynak: İHA
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