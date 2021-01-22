TFF 1. Lig'de ikinci devre heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ikinci devre müsabakaları yarın başlayacak.

Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ilk 2 sıradakileri takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de son sırada yer alacak 3 ekip de lige veda edecek.

Normal sezonun 8 Mayıs Cumartesi günü tamamlanması planlanan TFF 1. Lig'de ikinci devrede 23. ve 30. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak.

İlk yarıda toplam 9 müsabakanın takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği ligde, ikinci devrede ekipler vakalar nedeniyle maça çıkamamaları halinde hükmen mağlup ilan edilecek.

İlk 6 sıradaki takımlar arasında birer puan fark var

İlk 6 sıradaki takımların birer puan farkla sıralandığı ligde 35 puanlı lider Giresunspor'u İstanbulspor, Yılport Samsunspor, Altay, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takip ediyor.

Ligde 3 ceza puanı alan ve devreyi 3 puanla tamamlayan Eskişehirspor ile 9 puanlı Ankaraspor ve 13 puana sahip Akhisarspor düşme hattında bulunuyor.

Maç programı ve puan durumu

TFF 1. Lig'de 18. hafta maç programı ve puan cetveli şöyle:

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P 1.Giresunspor 17 10 5 2 25 13 12 35 2.İstanbulspor 17 10 4 3 37 19 18 34 3.Yılport Samsunspor 17 9 6 2 24 16 8 33 4.Altay 17 10 2 5 30 16 14 32 5.Adana Demirspor 17 9 4 4 30 16 14 31 6.Tuzlaspor 17 9 3 5 27 24 3 30 7.Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 9 28 8.Altınordu 17 8 4 5 22 22 0 28 9.Bursaspor 17 8 3 6 31 27 4 27 10.Royal Hastanesi Bandırmaspor 17 7 3 7 22 19 3 24 11.Adanaspor 17 6 3 8 24 22 2 21 12.Bereket Sigorta Ümraniyespor 17 5 5 7 18 26 -8 20 13.Beypiliç Boluspor 17 5 4 8 18 20 -2 19 14.Menemenspor 17 3 7 7 16 26 -10 16 15.Aydeniz Et Balıkesirspor 17 4 4 9 16 28 -12 16 16.Akhisarspor 17 3 4 10 13 25 -12 13 17.Ankaraspor 17 2 3 12 12 31 -19 9 18.Eskişehirspor 17 0 6 11 10 34 -24 3

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