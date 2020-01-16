TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadelesiyle başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadelesiyle başlayacak - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadelesiyle başlayacak

6 saat önce

TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadelesiyle başlayacak, System.String[]

TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Ligde 18. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Giresunspor (Menemen İlçe)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu- Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Keçiörengücü- Eskişehirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor- Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor- Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

Puan durumu

TFF 1. Lig'de ilk yarı sonunda puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR17 11 3 3 24 13 11 36
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR17 9 3 5 20 14 6 30
3. KEÇİÖRENGÜCÜ17 7 7 3 15 10 5 28
4. EKOL GÖZ MENEMENSPOR17 8 4 5 21 18 3 28
5. AKHİSARSPOR17 7 6 4 21 17 4 27
6. BURSASPOR17 9 3 5 25 22 3 27
7. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR17 7 4 6 28 26 2 25
8. ADANA DEMİRSPOR17 6 6 5 23 17 6 24
9. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR17 6 6 5 17 13 4 24
10. ALTAY17 6 6 5 22 19 3 24
11. FATİH KARAGÜMRÜK17 6 5 6 20 21 -1 23
12. GİRESUNSPOR17 5 6 6 17 23 -6 21
13. İSTANBULSPOR17 4 7 6 26 26 0 19
14. ALTINORDU17 4 6 7 15 20 -5 18
15. OSMANLISPOR17 4 4 9 18 26 -8 13
16. BOLUSPOR17 2 7 8 14 23 -9 13
17. ADANASPOR17 2 6 9 18 28 -10 12
18. ESKİŞEHİRSPOR17 4 3 10 23 31 -8 6

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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