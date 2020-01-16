TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadelesiyle başlayacak

TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Ligde 18. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Ekol Göz Menemenspor- Giresunspor (Menemen İlçe)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu- Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19 Ocak Pazar:
14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Keçiörengücü- Eskişehirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor- Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor- Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
20 Ocak Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
Puan durumu
TFF 1. Lig'de ilk yarı sonunda puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|17
|11
|3
|3
|24
|13
|11
|36
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|17
|9
|3
|5
|20
|14
|6
|30
|3.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|17
|7
|7
|3
|15
|10
|5
|28
|4.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|17
|8
|4
|5
|21
|18
|3
|28
|5.
|AKHİSARSPOR
|17
|7
|6
|4
|21
|17
|4
|27
|6.
|BURSASPOR
|17
|9
|3
|5
|25
|22
|3
|27
|7.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|17
|7
|4
|6
|28
|26
|2
|25
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|17
|6
|6
|5
|23
|17
|6
|24
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|17
|6
|6
|5
|17
|13
|4
|24
|10.
|ALTAY
|17
|6
|6
|5
|22
|19
|3
|24
|11.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|6
|5
|6
|20
|21
|-1
|23
|12.
|GİRESUNSPOR
|17
|5
|6
|6
|17
|23
|-6
|21
|13.
|İSTANBULSPOR
|17
|4
|7
|6
|26
|26
|0
|19
|14.
|ALTINORDU
|17
|4
|6
|7
|15
|20
|-5
|18
|15.
|OSMANLISPOR
|17
|4
|4
|9
|18
|26
|-8
|13
|16.
|BOLUSPOR
|17
|2
|7
|8
|14
|23
|-9
|13
|17.
|ADANASPOR
|17
|2
|6
|9
|18
|28
|-10
|12
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|17
|4
|3
|10
|23
|31
|-8
|6
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.