TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şöyle: 17 Ocak Cuma: 19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor: Onur Özütoprak18 Ocak Cumartesi: 14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay: Caner Ak16.

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:


17 Ocak Cuma:


19.00 Ekol Göz Menemenspor- Giresunspor: Onur Özütoprak


18 Ocak Cumartesi:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altay: Caner Ak


16.30 Adanaspor-Akhisarspor: Murat Erdoğan


19.00 Altınordu- Hatayspor: Turgut Doman


19 Ocak Pazar:


14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam


14.00 Keçiörengücü- Eskişehirspor: Ramazan Keleş


16.30 Boluspor- Osmanlıspor: Burak Şeker


19.00 Bursaspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan


20 Ocak Pazartesi:


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:02 
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