TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:



17 Ocak Cuma:



19.00 Ekol Göz Menemenspor- Giresunspor: Onur Özütoprak



18 Ocak Cumartesi:



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altay: Caner Ak



16.30 Adanaspor-Akhisarspor: Murat Erdoğan



19.00 Altınordu- Hatayspor: Turgut Doman



19 Ocak Pazar:



14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam



14.00 Keçiörengücü- Eskişehirspor: Ramazan Keleş



16.30 Boluspor- Osmanlıspor: Burak Şeker



19.00 Bursaspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan



20 Ocak Pazartesi:



19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu