TFF 1. Lig'de ilk devre 102 yabancı forma giydi! En golcüler... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de ilk devre 102 yabancı forma giydi! En golcüler... - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de ilk devre 102 yabancı forma giydi! En golcüler...

6 saat önce

Kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilen ve bu isimlerden 6'sına müsabaka kadrosuna yer verebilen TFF 1. Lig ekipleri, sahada aynı anda 5 yabancı futbolcuyla mücadele edebiliyor.

TFF 1. Lig'de ilk devre 102 yabancı forma giydi! En golcüler..., System.String[]

Kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilen ve bu isimlerden 6'sına müsabaka kadrosuna yer verebilen TFF 1. Lig ekipleri, sahada aynı anda 5 yabancı futbolcuyla mücadele edebiliyor.


Altınordu'nun yabancı futbolcu oynatmayı tercih etmediği ligde, diğer 17 ekip ilk yarı boyunca 102 yabancı ismi sahaya sürdü.


Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un 9 yabancıyla oynadığı ligde, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 8'er, Akhisarspor, Altay, Fatih Karagümrük, Giresunspor 7'şer, Adanaspor, Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor 6'şar, Ekol Göz Menemenspor 5, Boluspor, Eskişehirspor, Hatayspor, Keçiörengücü ve Osmanlıspor ise 4'er yabancı futbolcuya şans verdi.


- Bosna Hersek'ten 10 futbolcu


İlk devre 40 ülkeden yabancı futbolcuların forma giydiği TFF 1. Lig'de, Bosna Hersek'ten 10 futbolcu yer alırken, Brezilya ve Nijerya'dan ise 6'şar oyuncu forma giydi.


Bu ülkeleri Mali (6), Senegal, Sırbistan (5), Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Portekiz, Romanya (4), Gana, Slovakya (3), Arnavutluk, Cezayir, Fildişi Sahili, Kamerun, Ukrayna (2), Almanya, Belarus, Benin, Büyük Britanya, Fas, Gabon, Gambiya, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, İrlanda, İsveç, İzlanda, Kırgızistan, Kongo, Makedonya, Polonya, Togo, Uruguay, Venezuela ve Yunanistan (1) izledi.


- 4 oyuncu formayı çıkarmadı


Ligin ilk yarısında forma giyen yabancı isimlerden, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da İbrahim Sehiç, Ekol Göz Menemenspor'da Gentian Selmani, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Andrija Vukovic ve İstanbulspor'da Patrick Etoga tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı.


Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Francis Ezeh ile Nemanja Andusic, İstanbulspor'da Joseph Mensah ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mahamadou Ba en az süre alan isimler oldular.


- En golcü isimler 8'er gol attı


Ligin ilk devresinde toplam 145 kez rakip fileleri havalandıran yabancı oyuncular içinde, Altay'dan Marco Paixao, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika ve Cesar Grup Ümraniyespor'dan Ghislain Gimbert 8'er golle zirvede yer aldı.


Giresunsporlu Raul Rusescu'nun 7 gole ulaştığı ligde, Boluspor'dan Rydell Poepon ile İstanbulspor'dan Aldin Cajic ise 6'şar gol attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:41 
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