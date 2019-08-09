TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
1 saat önce
TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu
'ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
16 Ağustos Cuma
20.00 Giresunspor
- Menemen
Spor: Onur Özütoprak
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük
- Bursaspor
: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana Demirspor
- Balıkesirspor
: Kadir Sağlam
21.45 Osmanlıspor - Boluspor
: Yiğit Arslan
18 Ağustos Pazar
16.30 Hatayspor
- Altınordu
: Cihan Aydın
19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor
: Erkan Özdamar
21.45 Altay
- Ümraniyespor: Murat Erdoğan
21.45 Akhisarspor - Adanaspor
: Yasin Kol
19 Ağustos Pazartesi
20.00 Eskişehirspor
- Keçiörengücü: Mert Güzenge - İSTANBUL
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