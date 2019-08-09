Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
Son Dakika Spor Haber

TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

1 saat önce

TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı, System.String[]
TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

16 Ağustos Cuma

20.00 Giresunspor - Menemen Spor: Onur Özütoprak

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam

21.45 Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan

18 Ağustos Pazar

16.30 Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın

19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar

21.45 Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan

21.45 Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol

19 Ağustos Pazartesi

20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti
Behzat Komiser'in peşini geçmişi bırakmıyor! Afrin'deki üs bölgesine teröristlerden saldırı: 2 asker yaralandı Beşiktaşlı eski oyuncu Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]