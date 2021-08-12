TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar: Yarın 20.30 Gençlerbirliği- Eyüpspor: Murat Erdoğan 14 Ağustos Cumartesi 19.15 İstanbulspor- Manisa: Kadir Sağlam 21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu 21.45 Balıkesirspor- Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Aksu 15 Ağustos Pazar 19.15 Tuzlaspor- MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu 19.15 Ankara Keçiörengücü- Altınordu: Oğuzhan Çakır 21.45 Bursaspor- Adanaspor: Onur Özütoprak 21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy 16 Ağustos Pazartesi 20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın

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