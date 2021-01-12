TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu - Son Dakika

TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu

12.01.2021 11:11
TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu, System.String[]

TFF 1. Lig'in ilk devresinde 37 gole ulaşan İstanbulspor, en skorer takım, rakip ağları 12 kez havalandıran Altay'dan Marco Paixao da en golcü futbolcu oldu.

TFF 1. Lig'in ilk devresinde 37 gole ulaşan İstanbulspor, en skorer takım, rakip ağları 12 kez havalandıran Altay'dan Marco Paixao da en golcü futbolcu oldu.

Ligin ilk yarısındaki 153 müsabakada Adanaspor'un 3-0 hükmen galip ilan edildiği Menemenspor karşılaşması dahil 397 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,59, hafta başına düşen gol sayısı da 23,4 olarak gerçekleşti.

İstanbulspor, attığı 37 golle en skorer takım unvanını aldı. Bu ekibi 31 golle Bursaspor ve otuzar golle de Adana Demirspor ile Altay izledi. Eskişehirspor ise 10 golle en az skor üreten ekip olarak dikkati çekti.

İlk yarıda en fazla gol yiyen ekip, rakiplerinin 34 kez skor üretmesini engelleyemeyen Eskişehirspor oldu. Bu ekibi 31 golle Ankaraspor, 28 golle de Aydeniz Et Balıkesirspor izledi.

Lider Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü, 13'er gol yiyerek en iyi savunma performansına imza attılar.

Gol krallığı yarışında zirve Marco Paixao'nun

Altay'dan Marco Paixao, 12 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.

Portekizli golcüyü 9'ar golle Bursaspor'dan Ali Akman ile İstanbulspor'dan Onur Ergün ve 8 golle Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz takip etti.

Altaylı Marco Paixao, Eskişehirspor karşılaşmasında 4 gol birden atarken İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz Ankaraspor, Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz de Royal Hastanesi Bandırmaspor müsabakasında üç gol kaydetti.

Gollerin dağılımı

Ligdeki 397 golün 221'ini ev sahibi ekipler, 176'sını deplasman takımları attı.

Gollerin 1'i hükmen olmak üzere 277'si ayakla, 62'si kafayla, 44'ü penaltıdan atılırken, futbolcular 13 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 171, ikinci yarılarda ise 225 gol kaydedildi.

Toplam 56 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 44'ü gole çevrildi. Adana Demirspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor üçer, Akhisarspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Menemenspor birer penaltı atışından faydalanamadı.

Lehine 6 penaltı kararı verilen İstanbulspor, bunların hepsini gole çevirdi. Adana Demirspor, Akhisarspor ve Ankaraspor ligin ilk devresinde penaltıdan gol bulamadı.

Kaleyi şaşıranlar

Ligde 10 takımdan 13 oyuncu, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Adanaspor'dan Goran Karacic ile Hakan Çinemre, Altınordu'dan Erhan Erentürk ile Muzaffer Kocaer, Ankara Keçiörengücü'nden Mert Kula, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan Abdulhamit Yıldız, Beypiliç Boluspor'dan Burak Bekaroğlu, Giresunspor'dan Sergen Piçinciol, Menemenspor'dan Gentian Selmani, Tuzlaspor'dan İsmail Konuk, Yılport Samsunspor'dan Erkam Reşmen ve Guy Yameogo ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'dan Ercan Coşkun, topu kendi ağlarına gönderdi.

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Adana, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu - Son Dakika Spor


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