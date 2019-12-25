TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:
27 Aralık Cuma:
19.00 Adanaspor- Fatih Karagümrük: Alper Çetin
28 Aralık Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
16.30 Bursaspor- Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Osmanlıspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç
29 Aralık Pazar:
14.00 Boluspor- Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın
16.30 İstanbulspor- Adana Demirspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay- Giresunspor: Erkan Özdamar