TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle: 27 Aralık Cuma: 19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük: Alper Çetin28 Aralık Cumartesi: 14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan16.

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:


27 Aralık Cuma:


19.00 Adanaspor- Fatih Karagümrük: Alper Çetin


28 Aralık Cumartesi:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan


16.30 Bursaspor- Hatayspor: Volkan Bayarslan


16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Osmanlıspor: Sarper Barış Saka


19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç


29 Aralık Pazar:


14.00 Boluspor- Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu


14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın


16.30 İstanbulspor- Adana Demirspor: Yiğit Arslan


19.00 Altay- Giresunspor: Erkan Özdamar


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Adanaspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manisasporlu Bayram'a talip çok
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
18:50 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması - Son Dakika Spor
18:44 Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret - Son Dakika Spor
18:39 Rıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz - Son Dakika Spor
18:39 Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da - Son Dakika Spor
18:39 Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:53:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]