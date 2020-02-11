TFF 1. Lig'de "istikrar" sözde kaldı - Son Dakika
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TFF 1. Lig'de "istikrar" sözde kaldı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 21. hafta geçilirken, 18 ekipten 16'sının teknik direktörü değişti.

TFF 1. Lig'de

TFF 1. Lig'de 21. hafta geçilirken, 18 ekipten 16'sının teknik direktörü değişti.

Cesar Grup Ümraniyespor'un Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırmasının ardından, TFF 1. Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliği yapmayan 2 takım kaldı.

Ligde sadece Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, görevlerini sezon başından itibaren sürdürüyor.

Altınordu'da 2012-2013 sezonundan bu yana görevine devam eden Hüseyin Eroğlu, TFF 3. Lig'den aldığı İzmir temsilcisini TFF 1. Lig'e kadar taşıdı.

Geçen sezon Keçiörengücü'nü TFF 1. Lig'e yükselten Serkan Özbalta da bu sene takımıyla play-off mücadelesine devam ediyor.

Bu kulvarda 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında dörder, 2016-2017 sezonunda 3, 2015-2016 sezonunda ise yalnızca 1 takım teknik direktör değiştirmemişti.

Eroğlu: "İstikrar tabii ki çok önemli"

Altınordu'nun başında 8. sezonunu geçiren teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istikrar kelimesinin Türk futbolunda çok uygulanmadığını ancak kendilerinin uzun süredir bu kavrama aşina olduklarını söyledi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la uzun süredir çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, şunları kaydetti:

"İstikrar tabii ki çok önemli. 13 yılı aşkın bir çalışma düzenimiz var. Altınordu'da 8. sezonumuz. İstikrar önemli ama gelişim, çalışma, uyum, kendini geliştirme de önemli. TFF 1. Lig gerçekten çok zor bir kulvar. Bu ligde genç isimlerle oynamak, onlara şans vermek, yarışmacı kimliği ortaya çıkarmak önemli. Geçtiğimiz senelerde ligde play-off'u çok ufak farklarla kaçırmamız başarısızlık olarak görülse de biz aslında çok başarılıyız. Gerçekten genç bir yaş ortalamasıyla oynuyoruz."

Eroğlu, ortaya koydukları futbol nedeniyle kamuoyundan güzel eleştiriler aldıklarını belirterek, "Teknik direktör olarak kendimi nasıl geliştirebilirim, takımımı nasıl en iyi seviyeye taşıyabilirim diye çalışıyorum. Tabii ki istikrar bizi güçlü kılıyor. Ancak futbolda her an her şey değişebiliyor. Biz her güne yeni bir başlangıç olarak bakıyor, çok güzel şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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