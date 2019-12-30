TFF 1. Lig'de kart raporu - Son Dakika
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TFF 1. Lig'de kart raporu

6 saat önce

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 839 sarı ve 48 kırmızı kart gösterildi.

TFF 1. Lig'de kart raporu, System.String[]

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 839 sarı ve 48 kırmızı kart gösterildi.?


Ligin ilk yarısında hafta başına 2,82 kırmızı ve 49,4 sarı kart ortalaması oluştu. Hakemler, 12. haftadaki Adanaspor- Giresunspor maçında 12, 6. haftadaki Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Giresunspor karşılaşmasında ise 11 sarı kart gösterdi.


3. haftadaki Altay-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, 11. haftadaki Adana Demirspor- Eskişehirspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor ve 14. haftadaki Bursaspor-Giresunspor müsabakalarında hakemler sarı kartlarına birer kez başvurdu.


İlk devrede 6 müsabakada hakemler kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.


Sarı kartlar?


Adanaspor, 60 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Adanaspor'u 59 sarı kartla Osmanlıspor izledi.


Ligin en az sarı kart gören ekipleri ise hakemlerin 37'şer kez uyarı verdiği Altınordu ile Hatayspor oldu.


Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit, 9 kez ile en fazla sarı kart gören isim olurken, bu oyuncuyu 8 kartla Cesar Grup Ümraniyespor'dan Vasco Fernandes takip etti.


Kırmızı kartlar?


Toplam 48 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Altınordu ve Fatih Karagümrüklü futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.


Adanasporlu futbolcular 8, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulsporlu futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.


Hatayspor'dan Kubilay Sönmez ile İstanbulspor'dan Ali Aytemur ikişer kez kırmızı kart gördü.


Takımlara göre kartlar


TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:


Takımlar Sarı Kırmızı Adana Demirspor 47 2 Adanaspor 60 8 Akhisarspor 44 3 Altay 41 3 Altınordu 37 0 B.B. Erzurumspor 53 3 Boluspor 41 3 Bursaspor 46 3 Cesar Grup Ümraniyespor 56 4 Ekol Göz Menemenspor 52 2 Ekol Hastanesi Balıkesirspor 40 3 Eskişehirspor 43 1 Fatih Karagümrük 47 0 Giresunspor 50 2 Hatayspor 37 2 İstanbulspor 45 4 Keçiörengücü 41 2 Osmanlıspor 59 3

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:31 
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