TFF 1. Lig'de 'kırmızı kart' haftası! - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 'kırmızı kart' haftası! - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig'de 'kırmızı kart' haftası!

7 saat önce

Play-off öncesinde 6 haftanın kaldığı TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelelerinde futbolcular, 41 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı.

TFF 1. Lig'de 'kırmızı kart' haftası!, System.String[]

Play-off öncesinde 6 haftanın kaldığı TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelelerinde futbolcular, 41 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı. Müsabakaların seyircisiz oynandığı 28. haftanın, 7 kırmızı kartla ligin geride kalan bölümünde en fazla kırmızı kart gösterilen hafta olması dikkati çekti.


Ligde 15. ve 17. haftada ise hakemler, altışar kez kırmızı kartını kullandı


Toplam 76 kırmızı kart


Ligde 21. haftada hava şartları nedeniyle tamamlanamayan Giresunspor- İstanbulspor maçı haricinde 28. haftaya kadar 1330 sarı ve 76 kırmızı kart gösterildi. Adanaspor (9), Bursaspor (7) ve Osmanlıspor (6), en fazla kırmızı kart gören takımlar oldu.


Akhisarspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulsporlu futbolcular 5, Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular 4, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Keçiörengücü ve Fatih Karagümrüklü oyuncular 3, Ekol Göz Menemenspor ile Hataysporlu futbolcular da 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.


Futbolcuları kırmızı kart görmeyen Altınordu, 53 sarı kartla en centilmen takım olarak dikkati çekti.


Dört futbolcu ikişer kez kırmızı kart gördü


Osmanlıspor'da Beykan Şimşek, Hatayspor'da Kubilay Sönmez, İstanbulspor'da da Ali Aytemur ile Wellington, bu sezon ikişer kez kırmızı kart gördü.


Sezonun geride kalan bölümünde takımların gördükleri sarı ve kırmızı kartlar şöyle:


Takımlar Sarı Kırmızı


Adana Demirspor 74 3


Adanaspor 87 9


Akhisarspor 69 5


Altay 74 4


Altınordu 53 0


B.B. Erzurumspor 74 4


Ekol Hastanesi Balıkesirspor 79 5


Boluspor 71 5


Bursaspor 75 7


Cesar Grup Ümraniyespor 75 5


Ekol Göz Menemenspor 79 2


Eskişehirspor 69 3


Fatih Karagümrük 85 3


Giresunspor 82 5


Hatayspor 74 2


İstanbulspor 60 5


Keçiörengücü 64 3


Osmanlıspor 86 6


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34 

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