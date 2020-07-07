TFF 1. Lig'de kıyasıya yarış - Son Dakika

TFF 1. Lig'de kıyasıya yarış

TFF 1. Lig'de bitime 2 maç kala Süper Lig için 7 takımlı kıyasıya yarış sürüyor.

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TFF 1. Lig'de bitime 2 maç kala Süper Lig için 7 takımlı kıyasıya yarış sürüyor. Bu sezon koronavirüs salgını yüzünden 3 ay duraklayıp 19 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayan ligde direkt Süper Lig ve Play-Off hedefine ulaşacak takımlar son 180 dakikada belli olacak. Son 2 haftada ilk 2 sırayı elde eden takımlar Süper Lig hedefine ve 100 milyon TL'yi aşan yayın, TFF, Spor Toto ve sponsorluk gelirlerine kavuşurken kıyasıya bir rekabet içindeki kalan 5 takımdan yalnız biri Play-Off'tan mutlu ayrılacak. Ligde 60 puanla en yakın rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 4 puan önünde yer alan lider Hatayspor, bu hafta deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yendiği takdirde başka hiçbir sonuca bakmaksızın ipi önde göğüsleyecek.

BŞB Erzurumspor, geçen hafta Giresunspor galibiyetiyle 56 puana ulaşıp ikinci sıradaki yerini geri alırken, ligde 5 takım 3 puan farkla art arda sıralandı. Son 2 hafta öncesi Adana Demirspor ve Bursaspor'un 55, Akhisarspor'un 54, Fatih Karagümrük'ün 53 puanı bulunuyor. Akhisar ve Karagümrük'ün haftayı galibiyetle kapatmasıyla 51 puanla 7'inci sıraya gerileyip Play-Off hattından çıkan Altay'ın da henüz matematiksel olarak ilk 2 şansı bitmedi. Ligde bu hafta oynanacak Altay-BŞB Erzurumspor maçı iki takım için de final niteliği taşıyacak. Erzurumspor'un kazanması halinde rakiplerinin alacağı sonuca göre Süper Lig'e çıkışını ilan etme ihtimali varken Altay'ın galibiyeti durumunda son hafta nefesleri kesecek. Fikstürleri rakiplerine oranla daha rahat olan Adana Demirspor, Akhisarspor ve Karagümrük, şimdiden averaj hesapları yapmaya başladı. Sezon sonu 6'lı averaj ihtimali bile bulunuyor.

HATAYSPOR (60)

------------------------

Adanaspor (D)

Bursaspor

BŞB ERZURUMSPOR (56)

------------------------------------

Altay (D)

Ümraniyespor

ADANA DEMİRSPOR (55)

-----------------------------------

Ümraniyespor (D)

İstanbulspor

BURSASPOR (55)

-------------------------

Menemenspor

Hatayspor (D)

AKHİSARSPOR (54)

---------------------------

Boluspor (D)

Keçiörengücü

FATİH KARAGÜMRÜK (53)

------------------------------------

Keçiörengücü (D)

Adanaspor

ALTAY (51)

---------------

BŞB Erzurum

Giresunspor


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de kıyasıya yarış - Son Dakika Spor
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