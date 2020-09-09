TFF 1. Lig'de Menemenspor-Altınordu maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek

TFF 1. Lig'in ilk haftasında 11 Eylül Cuma günü Menemenspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

İlk haftanın diğer maçlarında görev yapacak hakemler ise henüz açıklanmadı.